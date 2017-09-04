У справі "Мультика" підозр миколаївським депутатам поки немає

Жодному депутату Миколаївської міської ради поки не оголошено підозру у зв’язках зі злочинцем Михайлом Титовим, відомим під прізвиськом Мультик.

Про це сказав генеральний прокурор Юрій Луценко на прес-конференції у Миколаєві 4 вересня.

"Будемо розбиратися, незалежно від партійних кольорів, бо, на жаль, там не одна партія на гачку – там весь політичний спектр. Будемо давати законну оцінку всім їм, бо вилучені під час обшуків матеріали дають нам таку можливість. Явка з повинною дуже вітається", – зазначив він

"Ми поки причисляємо до активних учасників ОЗУ тих, кого затримали, кому вручили підозри. Всіх інших обшукували для встановлення істини. Наразі не йдеться про підозру будь-якому депутату Миколаївської міськради. Але вони самі документують свої зв’язки доволі відверто", – заявив генпрокурор.

Луценка "дивує у цій справі лише одне – та самогубна безбашенність тих політичних сил, які стали на захист керівництва організованого злочинного угруповання Тітова-Мультика"

"Кожен може йти на дно, як хоче, але те, як це роблять депутати Миколаївської міськради, викликає лише подив… Люди настільки залежні від бандитів, що змушені під їхню диктовку навіть із камери ізолятора вчиняти ці ганебні кроки. Але це не означає, що політикою можна буде прикрити діяльність як бандитів, так і їхніх "шісток"-політиків", – сказав генпрокурор.

Луценко сказав, що питання розпуску міськради – це не компетенція генпрокурора, але Верховна Рада могла б розглянути таку можливість.

"У місті фактично було двовладдя, коли офіційний мер був лише видимою частиною влади, решту питань приймали замість нього під серйозним впливом кримінальних структур", – пояснив він..

"Мені байдуже, з якої партії, якого бізнесу і якого ЗМІ (люди) співпрацювали з Мультиком. Але ці люди повинні відповісти", – наголосив генпрокурор.

Він визнав, що деяких депутатів Миколаївської обласної ради теж вивчають на причетність до ОЗУ Мультика.

"Кожен, хто має обґрунтовані докази, факти щодо злочинної діяльності ОЗУ Тітова-Мультика або інших, можуть прийти до слідчого, попросити надати свідчення під прикриттям, під легендою", – сказав також Луценко.

Коментуючи свою фразу, що "криші були в шоці", він повідомив: "Для нас їхні панічні передзвони були дуже корисними. Навіть мені подзвонив високопоставлений депутат Верховної Ради – спитав, що робити його депутатам. Я сказав, що співпраця депутатів зі людством завжди скорочує дорогу до камери"

"Якщо без жартів, я прямо кажу, що призначав обласного прокурора не з Миколаївщини саме для того, щоб бути гарантованим від його залежності від цих корупційних зв’язків. Я дуже задоволений, що за рік роботи Тарас Дунас показав себе як фаховий і незалежний прокурор", – сказав генпрокурор.

"Ті, хто був у шоці – не всі є злочинцями, як ви розумієте, але ми працюємо", – додав Луценко.

Він також зазначив, що колись дехто з нардепів казав, що "Мультик пресує" його.

Олена Рощенко, УП, доповнено

