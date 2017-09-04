Луценко анонсує нові суди для друзів Януковича і підозри нардепам

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Понеділок, 4 вересня 2017, 19:18

Генпрокурор Юрій Луценко заявляє, що завершено справи щодо понад 10-х наближених до екс-президента Віктора Януковича осіб, а також можливі нові підозри депутатам.

Про це він розповів на прес-конференції у Миколаєві 4 вересня.

Луценко зазначив, що вже відбувається суд над Віктором Януковичем, і вже завершено справи щодо "півтора десятка його найближчого оточення". "Ми їх завершили і зараз від судів отримуємо останні дозволи на заочні процеси", – сказав він.

"Це був перший удар, який дав реальні результати – 1,5 мільярди доларів на рахунках держбюджету. І це ще не кінець, скоро будуть новини", – заявив Луценко.

Крім того, за словами генпрокурора, правоохоронці "вдарили" по чинних посадовцях – уже більше 50 особами займається суд; а також по вищих держслужбовцях і народних депутатах..

"Зараз декілька десятків депутатів перевіряється на правильність заповнення електронної декларації та повноту сплати податків. На сьогодні десь півтора десятка з них перебувають на стадії повідомлення податкового рішення – це повідомлення Податкової про те, що податки сплачено не всі. Вони мають право оскаржувати в судах – і тільки після того, як суд визнає, що податки сплачено не всі, я іду до Верховної Ради", – заявив також він

"Стосовно інших депутатів, є і не податкові версії – вони поки що опрацьовуються слідством. Коли доказів буде достатньо – я подам подання до Верховної Ради", – сказав генпрокурор, і додав, що депутати ретельно захищають своїх колег.

"За моїми суб’єктивними відчуттями,восени доведеться подавати нові подання. Скільки – не знаю, а якби й знав, то не сказав би, на кого – тим більше. Але ніякої гонки немає", – заявив Луценко.

Він пояснив: "Смисл у тому, щоб у наступну Верховну Раду прийшло якомога менше людей, які хочуть займатися бізнесом, туди мають приходити політики, які не будуть використовувати Верховну Раду як верховну біржу, а мандат – як дах".  

"Дахи зламано, смію свідчити. Депутати уже розуміють, що у них немає повної безвідповідальності", – запевнив Луценко

Він наголосив: "Я не ганяюся за депутатами, міністрами, губернаторами чи ще кимось, моє завдання оцінювати надані факти та докази".

Олена Рощенко, УП

Теми: Янукович Верховна Рада Генпрокуратура
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