Бойовики "ДНР" заявляють, що віддадуть Нідерландам знайдені останки

Представники так званої "ДНР" заявляють про готовність передати в Нідерланди можливі останки пасажирів малайзійського "Boeing-777", який впав 17 липня 2014 року.



Так самозвана "Генеральна прокуратура ДНР" відреагувала на "репортаж" Патріка Ланкастера, який висвітлює конфлікт на стороні бойовиків.



"Нашими співробітниками, з дотриманням кримінально-процесуальних норм, здійснено вилучення наявних решток, по них проведено експертизу. Результати експертизи показали, що частина з них, імовірно, може бути останками людини", – сказано в повідомленні сепаратистів.



Тож т.зв. "Генпрокуратура ДНР" найближчим часом "планує офіційно звернутися до генерального прокурора Королівства Нідерландів з готовністю передати в законному порядку дані останки для обстеження і подальшого залучення до матеріалів розслідування".



"Ми і далі будемо надавати беззастережне сприяння міжнародному слідству за даним фактом", – запевнили сепаратисти.



У серпні Патрік Ланкастер, який часто пише у Twitter російською і нещодавно одружився на окупованій території, опублікував відеоматеріал про те, що знайшов останки, які могли належати пасажирам рейсу MH17, тіла яких так і не ідентифіковано.

Ще раніше, в січні 2017 року, журналіст із Нідерландів Міхел Спеккерс привіз до своєї країни з ОРДО "цілий сміттєвий мішок уламків рейсу МН17", включаючи, ймовірно, і людські останки – але у нього їх конфіскували по прильоту.

Прокуратура Нідерландів підтвердила, що кістка, знайдена Спеккерсом на Донбасі, належить одній із жертв катастрофи, а решта не стосується справи.

Після того родичі загиблих у катастрофі малайзійського "Боїнга" вимагали відновити пошуки останків жертв у районі катастрофи.

Як відомо, "Боїнг-777" авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс МН-17 Амстердам (Нідерланди) – Куала-Лумпур (Малайзія), упав у Донецькій області 17 липня 2014 року – загинули 298 осіб.

Міжнародна команда з розслідування цієї катастрофи дійшла висновку, що лайнер було збито ракетою, випущеною із ЗРК "Бук", доставленого з території Росії.

У серпні 2017-го Росія передала міжнародній групі слідчих нові дані з радарів про катастрофу Boeing 777.

Винні у катастрофі рейсу МН17, який був збитий над Донецькою областю, понесуть покарання відповідно до законодавства Нідерландів.

"Українська правда"