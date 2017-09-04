Найголовніше за день

Добірка найважливіших новин за 4 вересня на Українській правді.

Про графіті на Грушевського. Найближчим часом на допит викличуть власника магазину люкс-меблів "Емпоріум" на вулиці Грушевського у Києві, зі стін якого стерли графіті часів Майдану.

Про "золото Януковича". В Швейцарії знайшли банківську комірку з великою кількістю золота, яка належить людині із "сім’ї Януковича".

Про оточення Януковича. Генпрокурор Юрій Луценко заявляє, що завершено справи щодо понад 10-х наближених до екс-президента Віктора Януковича осіб, а також можливі нові підозри депутатам.

Про Вороненкова. Замовник вбивства екс-депутата Держдуми Росії Дениса Вороненкова перебуває на території Росії, повідомив Луценко на брифінгу у понеділок.

Про деокупацію Донбасу. "Цей законопроект готовий на 99%, єдиний момент, який зараз проговорюється, це включення до нього миротворчої місії, про що Президент буде говорити в своєму виступі на Генеральній асамблеї ООН у другій половині вересня... Я думаю, як тільки ми визначимося з питанням про миротворчу місію, РНБО розглядатиме документ", - сказала представник президента у Верховній Раді, народний депутат Ірина Луценко.

Про книги. Комітет Верховної Ради з питань свободи слова та інформаційної політики пропонує депутатам запровадити акцизні марки на російські книги.

Про Саакашвілі. СБУ, Національна поліція, Міністерство юстиції та Державна прикордонна служба України підтвердили відсутність заборони на в'їзд Міхеїла Саакашвілі в Україну.

Про майно Добкіна. Київський апеляційний суд залишив в силі арешт майна нардепа від "Опозиційного блоку" Михайла Добкіна.

Про реформи. На своїй черговій сесії, яка розпочнеться 5 вересня, Верховна Рада має розглянути близько 9,7 тисячі правок до законопроектів, які стосуються важливих реформ в Україні.

Про "Стіну". Військова прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно посадовців прикордонної служби щодо розтрати коштів, виділених на проект "Стіна".