У Сирії загинули двоє російських військових

Двоє російських військовослужбовців загинули в сирійській провінції Дейр-ез-Зор після обстрілу терористами ІД автомобільної колони.

Про це повідомляє російський "Интерфакс" з посиланням на Міноборони РФ.

"Військовослужбовці контрактної служби супроводжували автомобільну колону російського центру з примирення ворогуючих сторін. При проходженні в провінції Дейр-ез-Зор автомобільна колона піддалася мінометному обстрілу терористами ІД", - заявили в МЗС Росії.

За даними Міноборони РФ, в результаті обстрілу один військовослужбовець загинув на місці, інший отримав важкі поранення і помер у госпіталі.

Раніше агентство Reuters повідомило, що в Сирії за 2017 рік загинули щонайменше 40 російських військовослужбовців і приватних підрядників, незважаючи на офіційні заяви Росії про десятьох загиблих.