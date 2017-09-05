У Сирії загинули двоє російських військових

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Вівторок, 5 вересня 2017, 01:37

Двоє російських військовослужбовців загинули в сирійській провінції Дейр-ез-Зор після обстрілу терористами ІД автомобільної колони.

Про це повідомляє російський "Интерфакс" з посиланням на Міноборони РФ.

"Військовослужбовці контрактної служби супроводжували автомобільну колону російського центру з примирення ворогуючих сторін. При проходженні в провінції Дейр-ез-Зор автомобільна колона піддалася мінометному обстрілу терористами ІД", - заявили в МЗС Росії.

За даними Міноборони РФ, в результаті обстрілу один військовослужбовець загинув на місці, інший отримав важкі поранення і помер у госпіталі.

Раніше агентство Reuters повідомило, що в Сирії за 2017 рік загинули щонайменше 40 російських військовослужбовців і приватних підрядників, незважаючи на офіційні заяви Росії про десятьох загиблих.

Теми: Сирія Росія
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