Число жертв урагану "Гарві" в Техасі зросло до 60

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Вівторок, 5 вересня 2017, 03:00

В результаті урагану "Гарві" в штаті Техас загинули, щонайменше, 60 осіб.

Про це повідомляє агентство АР з посиланням на місцеву владу.

Найбільша кількість людей загинула в техаському окрузі Харріс - 30 підтверджених смертей.

"Гарві", який налетів на Техас 25 серпня, став найпотужнішим ураганом у штаті за останні 50 років. Внаслідок стихійного лиха загинуло приблизно 50 осіб, більше 1 мільйона людей було евакуйовано. Ураган пошкодив близько 200 тисяч будинків.

Губернатор штату Техас Грег Ебботт оцінив збитки від урагану "Гарві" в суму від 150 до 180 мдрд доларів США.

Теми: США
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