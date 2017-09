Влада Флориди і Пуерто-Ріко оголосила режим НС через ураган "Ірма"

Влада Пуерто-Ріко і американського штату Флорида оголосила режим надзвичайної ситуації через ураган "Ірма", який наближається до узбережжя США.

Про це повідомляє Fox News.

На даний момент ураган посилився до четвертої категорії з п'яти можливих. Швидкість вітру усередині урагану досягає 209 кілометрів на годину.

Глава Пуерто-Ріко Рікардо Росельо заявив, що незважаючи на економічні труднощі, які є у Пуерто-Ріко, в бюджеті передбачено $15 мільйонів на надзвичайні ситуації.

Губернатор Флориди Рік Скотт заявив, що режим НС вводиться на території всіх 67 округів штату. Він зазначив, що "Ірма" загрожує життю людей.

При цьому ще точно невідомо, за яким саме маршрутом рухатиметься ураган. Зараз він просувається з центральної частини Атлантичного океану в бік Карибського басейну.

BREAKING: Hurricane Irma intensifies to a Category 4 storm with 130 mph winds, NHC says pic.twitter.com/Ajr8Sg8XmA