Поліція затримала жителя Слов'янська, який вступив в лави бойовиків для "статусу"

Співробітники поліції затримали 22-річного жителя Слов'янська, який вступив в ряди бойовиків "ДНР", щоб похвалитися перед дівчиною і друзями.

Про це повідомляє прес-служба поліції Донецької області.

У квітні 2014 роки хлопець звернувся до свого знайомого, який перебував в лавах "ДНР", з проханням взяти його на "службу". Мотивом були не гроші або "ідея", а "статус ополченця". З першого дня він отримав позивний - "Самопал".

Протягом двох місяців зловмисник проходив військову підготовку в тренувальному таборі, розташованому під Карачуном. Після проходження підготовки з числа бойовиків, які також перебували в цьому таборі, були сформовані постові групи.

Затриманий разом з іншими бойовиками отримали автомати "Калашникова" і чергували на блокпостах.

Після звільнення міста від окупації зловмисник поїхав разом з бойовиками в Горлівку. Деякий час він жив на окупованих територіях, але згодом вирішив повернутися до рідного міста.

За даним фактом порушено кримінальне провадження за ч. 2 ст. 260 "Створення не передбачених законом збройних формувань або участь у їх діяльності" КК України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 3 до 8 років.