Путін пообіцяв США судитися, звинувативши їх у хамстві

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Вівторок, 5 вересня 2017, 10:01

Влада Росії залишає за собою право відповісти на рішення США про закриття російського генконсульства у Сан-Франциско і торгових представництв у Вашингтоні та Нью-Йорку.

Про це заявив президент Росії Володимир Путін на прес-конференції в Китаї, де закінчився саміт БРІКС, повідомляє РБК.

Путін зазначив, що влада США має право скоротити число російських консульств у своїй країні, проте зробили вони це "у хамській манері".

"Це не прикрашає наших американських партнерів. Але важко вести діалог із людьми, які плутають Австрію з Австралією. З цим нічого вже не поробиш, такий рівень політичної культури певної частини американського істеблішменту", – сказав він.

Президент РФ наголосив, що дії влади США порушили майнові права Росії, яку позбавили права користуватися своїм майном.

"Це явне порушення майнових прав російської сторони. Тому для початку дам доручення російському МЗС звернутися до суду, подивимося як ефективно працює хвалена американська судова система", – заявив Путін.

За його словами, Росія залишає за собою право відповісти на дії влади США скороченням персоналу американської дипмісії в Росії ще на 155 осіб для досягнення повного паритету, – але найближчим часом не прийме такого рішення.

Теми: Росія США Путін суд
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