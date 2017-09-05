Ващиковський: українці відправляють з Польщі мільярди євро родинам і бізнесу

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Вівторок, 5 вересня 2017, 10:49

Глава МЗС Польщі Вітольд Ващиковський, відповідаючи на закид про відмову Польщі приймати біженців у рамках квот ЄС, вкотре згадав про сотні тисяч українських мігрантів, які пересилають в Україну "мільярди євро".

Про це Ващиковський заявив у понеділок, 4 вересня, повідомляє "Польське радіо".

За словами Ващиковського, торік Польща видала українцям понад 1,2 млн віз. А у першому півріччі 2017 року ця кількість склала вже понад 750 тисяч віз, що дозволяють проживати та працювати у Польщі.

"Понад мільйон українців живе, працює, заробляє, прирощує свій дохід, який відправляє в Україну. За підрахунками фінансових установ, від 3 до 5 млрд євро переводять в Україну родинам, бізнесу", - перерахував глава Міністерства закордонних справ Польщі.

У неділю кандидат від Соціал-демократичної партії Німеччини у канцлери Мартін Шульц під час дебатів звинуватив Польщу та Угорщину у тому, що вони відмовляючись приймати біженців у рамках квот ЄС. Німецький політик пригрозив у зв’язку з цим фінансовими наслідками.

"Ми допомагаємо іммігрантам. А тому прошу пана Шульца (…) отримати більше інформації, ознайомитися з ситуацією і не використовувати фальшиві аргументи у внутрішніх, передвиборчих дискусіях в Німеччині", - заявив Ващиковський, закликавши до "справедливого підходу" з цього питання.

Європейська правда

Теми: Польща кордон
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