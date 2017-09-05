Охоронця Димінського випустили з СІЗО

Охоронцю бізнесмена Петра Димінського Андрію Борщу, якому висунули підозру у вчиненні смертельної ДТП, змінили міру запобіжного захисту з перебування в СІЗО на цілодобовий домашній арешт.

Відповідне рішення ухвалив 5 вересня Апеляційний суд Львівської області, інформує Zaxid.net.

Також суд зобов’язав підозрюваного бути присутнім на всіх засіданнях суду, не спілкуватися зі свідками ДТП, здати свій закордонний паспорт.

Адвокати Борща пропонували взяти його на поруки його фірмою "Ірбіс". Але суд задовольнив позов частково і перевів на домашній арешт.

Франківський відділ поліції зобов’язали виконати рішення суду 5 вересня. У випадку недотримання умов Борщу змінять міру запобіжного заходу на більш сувору.

Як відомо, ДТП за участю автомобіля Димінського сталася 18 серпня на трасі М10 Львів-Краковець у селі Ямельня, Яворівського району близько 15:10. В аварії загинула 31-річна Наталія Тріла.

Власник ФК "Карпати" і телеканалу ZIK Петро Димінський був на місці аварії. Відомо, що він часто особисто керує Mercedes S 65 AMG з державними номерами АС0277ВР, який став учасником ДТП. Цей автомобіль завжди супроводжує позашляховик охорони, який їздить слідом.

Охоронець бізнесмена заявив, що винуватцем ДТП є він. Галицький районний суд міста Львова заарештував охоронця Димінського.

Брат загиблої в ДТП дівчини стверджує, що саме Димінський був за кермом Мерседеса в момент аварії.

22 серпня вранці бізнесмену була офіційно вручена повістка на допит. Через годину він вилетів на приватному літаку зі Львова до Женеви.

23 серпня Димінський не прибув на допит у поліцію.

Поліція встановила відсутність провини охоронця Димінського в ДТП зі смертельними наслідками на Львівщині.

Сам Димінський каже, що готовий співпрацювати зі слідством, однак досі не повернувся з-за кордону.