Путін знецінює ідею миротворців на Донбасі – Айвазовська

Президент Росії Володимир Путін намагається знецінити ідею спрямування миротворців на схід України, перехопивши ініціативу Києва.

Про це написала представник України в політичній підгрупі тристоронньої контактної групи Ольга Айвазовська у Facebook.

"Політична заява Путіна про доручення та підготовку проекту резолюції на РБ ООН щодо миротворців на Донбасі – спроба не стільки перехопити ініціативу в України, скільки девальвувати саму ідею", – заявила вона.

"Навіть не між рядків, а прямо окупант говорить про охоронців для спостерігачів СММ ОБСЄ з функціоналом, який не зачіпає потреби та інтереси мирного населення, розташування їх на лінії зіткнення тощо", – зазначила Айвазовська.

Вона припустила, що з часом "виявиться, що і миротворцями повинні бути в переважній чисельності росіяни, що, на думку РФ, буде цілком логічним кроком".

"Україні варто запропонувати не лише свій проект резолюції, мобілізуючи всіх партнерів в РБ ООН, а і використати цю епічну ініціативу для нав'язування власного порядку денного", – вважає Айвазовська.

Вона зазначила: "У Молдові росіян не можуть позбутися навіть після рішення Конституційного суду цієї країни про невідповідність основному закону присутності "миротворців". 11% їхньої території окуповано – і цей "баланс" активно підтримується понад 20 років росіянами".

5 вересня Путін заявив, що доручає міністру закордонних справ РФ внести до Ради безпеки ООН резолюцію щодо миротворців на Донбасі, але на свій манер.

За твердженням Путіна, миротворці можуть перебувати лише на лінії розмежування сторін – для забезпечення безпеки місії ОБСЄ. Крім того, ввести миротворців на схід України можна лише після розведення сторін і відведення важкої техніки, і лише за узгодженням із представниками т. зв "ДНР" і "ЛНР", заявив президент РФ.

Представник України у гуманітарній підгрупі тристоронньої контактної групи щодо вирішення конфлікту на Донбасі Ірина Геращенко заявила, що Путін підміняє поняття, а його пропозиції щодо розміщення миротворців ООН на Донбасі неприйнятні для України.

Олена Рощенко, УП