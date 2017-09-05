Київ отримав запит від Грузії на арешт і видачу Саакашвілі

Міністерство юстиції отримало запит від Головної прокуратури Грузії на арешт і видачу колишнього президента Грузії, екс-голови Одеської обласної державної адміністрації Міхеіла Саакашвілі.



Про це сказав заступник міністра юстиції України з питань європейської інтеграції Сергій Пєтухов на прес-конференції в Києві у вівторок, передає "Інтерфакс-Україна".



"Україна отримала запит про розшук, взяття під варту і екстрадицію Міхеіла Саакашвілі. Запит Головною прокуратури Грузії був адресований Міністерству юстиції України і Генеральній прокуратурі України", - сказав він.

Пєтухов зазначив, що за даними Головної прокуратури Грузії, Саакашвілі виступає обвинуваченим в 4 чотирьох кримінальних провадженнях, відкритих за такими статтями Кримінального кодексу Грузії:

Ст. 182, яка передбачає відповідальність за привласнення, розтрату або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм становищем, вчинені за попередньою змовою групою осіб у великих розмірах; ст.333 і ст.117 - зловживання службовим становищем посадовою особою, вчинене шляхом насильства або із застосуванням зброї; ч.2 ст.332 - зловживання становищем посадовою особою.

Заступник міністра юстиції повідомив, що рішенням судді колегії у кримінальних справах Тбіліського міського суду від 2 серпня 2014 року Саакашвілі було обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

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Як відомо, 18 серпня у Головній прокуратурі Грузії заявили, що направили Генпрокуратурі України черговий запит на екстрадицію свого колишнього президента Міхеіла Саакашвілі.

26 серпня Саакашвілі заявив, що грузинська влада готує йому нове звинувачення – підготовку держперевороту в Грузії, щоб по прибутті в Україну його арештували з метою екстрадиції.

За словами екс-президента Грузії, звинувачення у розтраті держкоштів, у вигляді закупівлі похоронних вінків і прийманню іноземних делегацій, які йому інкримінувалися раніше, згідно з українським КПК "не тягнуть на арешт з метою екстрадиції", а президенту Петрові Порошенку і ГПУ України за його дорученням потрібні юридичні підстави для затримки Саакашвілі після перетину кордону.

Саакашвілі заявляє, що 10 вересня прибуде з Польщі на кордон України і через пункт пропуску "Краковець" (Львівська область) спробує в’їхати в Україну.

Українські прикордонники не збираються його впускати до країни, оскільки український паспорт Саакашвілі вже недійсний.

27 липня президент Петро Порошенко позбавив Саакашвілі громадянства України.

Формальною підставою для припинення громадянства стало нібито приховування ним у 2015 році інформації про кримінальні справи проти нього у Грузії.

У липні 2017 року Порошенко відвідував Грузію з офіційним візитом. Там він спершу заявив, що Україна не отримувала прохання про екстрадицію Саакашвілі до Грузії, але потім уточнив, що отримувала.

У розпорядженні "Української правди" є документ про відмову Києва в екстрадиції Саакашвілі від 2015 року.