Хомутиннік склав повноваження керівника "Відродження"
Голова депутатської групи "Партія "Відродження" Віталій Хомутиннік вирішив залишити посаду керівника групи на перiод розслідування Генеральної прокуратури України та перевірки Державної фіскальної служби його декларацій.
Про це "Українській правді" повідомили у прес-службі партії.
Таке рішення Хомутиннік оголосив у вівторок на засiданні депутатської групи "Партія "Відродження".
На фракції депутат пояснив, що таке його рішення пов'язане із бажанням уникнути політичного тиску на депутатську групу.
Разом з тим на засіданні групи було вибрано нового керівника – народного депутата Віктора Бондаря, а заступником керівника групи – народного депутата Артема Ільюка.
17 серпня стало відомо, що Генеральна прокуратура розслідує можливе ухилення від сплати податків головою депутатської групи "Відродження" у Верховній Раді Віталієм Хомутинніком.
Згідно з матеріалами клопотання, Хомутиннік задекларував у 2015 році 32,7 млн гривень, 570 тис. доларів і 850 тис. євро готівки.
Крім того, депутат задекларував 88 об'єктів цінного рухомого майна.
Суд задовольнив клопотання прокурора і призначив позапланову документальну перевірку депутата з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства за період з 1998 по 2016 рік.
Роман Кравець, УП
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