Ляшко показує журналістам будинок родички, а машини ховає – ЗМІ

Народний депутат Олег Ляшко показує журналістам як свій будинок сестри дружини, а автівки, на яких їздить, не вказує в деклараціях.

Про це повідомляють "Наші гроші з Денисом Бігусом".

За даними програми, хоч сам нардеп і мешкає в будинку за 15 млн грн у Козині, а в Києві має ще дві квартири, журналістам він показує будинок сестри дружини Росіти Сайранен - Лоліти Федотової.

Так, у 2014 році нардеп вперше показав своє помешкання кореспондентам каналу ICTV. Показав сад, город, завів у будинок й щиро зізнався: останні гроші витратив на це іще недобудоване помешкання. Відтак, якщо нардеп витратив гроші і придбав нерухомість - вона мала б з’явитися у декларації ще 2014 року, або в наступних роках, але немає.

Як з'ясувалося, будинок, який у 2014 році Ляшко демонстрував журналістам - нині вже добудований - записаний від самого початку на молодшу сестру дружини Ляшка - Лоліту Федотову. Жінка нардепа переконує, що будинок купила її сестра: "Взяла кредит і купила".

Водночас, на кого б не була записана будівля, родина Ляшка надзвичайно часто її відвідує.

Дружина Ляшка Росіта Сайранен

За інформацією журналістів, саме із цього будинку на автомобілі Mercedes GL 550 регулярно виїжджає дружина Ляшка - Росіта Сайранен. Як і будинок, автомобіль відсутній в декларації нардепа. Офіційно Mercedes записаний на близького до представників радикальної партії - Антона Розова.

Ще одна незадекларована автівка - Toyota Land Cruiser, на якій нардеп Андрій Лозовий із Олегом Ляшком приїхали під МВС в день зняття депутатської недоторканності. Автівка записана на Лоліту Федотову.

Сам Олег Ляшко, кажуть автори програми, пересувається на незадекларованому броньованому Cadillac Escaladе. Такого автомобіля у декларації нардепа немає, однак раніше Ляшка вже неодноразово фіксували на цій автівці біля ВРУ. Офіційно авто записано на радника Ляшка - Олександра Гулака. Він є членом "Радикальної партії" й навіть у 2014 році балотувався у народні депутати та не пройшов. У заяві до ЦВК чоловік не вказав місце роботи, лише зазначив, що тимчасово не працює.

Як повідомлялося, народний депутат від Радикальної партії Олег Ляшко купив будинок і дві земельні ділянки вартістю 15 мільйонів у смт Козин Київської області.

Нардеп заявив, що придбав будинок у кредит, який збирається виплатити за 5 років.