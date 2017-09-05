Бойовики змусили сили АТО відкрити вогонь у відповідь – штаб
За минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції загиблих і поранених внаслідок бойових дій серед військовослужбовців немає.
Про це розповів на брифінгу у вівторок речник Міністерства оборони з питань АТО полковник Олександр Мотузяник.
На маріупольському напрямку як і раніше, найбільш неспокійна обстановка склалася на півдні, на ділянці фронту Павлопіль – Широкине. Традиційно окупанти активізуються в темну пору доби.
"Також ще бойовики здійснили два обстріли в Мар’їнці. В обох випадках українські війська вели вогонь у відповідь", - зазначив Мотузяник.
На луганському напрямку противник порушував режим тиші ввечері, після 21 години. Два ворожих обстріли із застосуванням легкого озброєння сталися в Станично-Луганському районі, ще один мінометний – у с. Кримське.
На донецькому напрямку бойові дії 4 вересня велися по всьому фронту, за винятком світлодарської дуги.
Найбільшу кількість обстрілів з боку противника зафіксовано на наших позиціях у Зайцевому, Авдіївці, Невельському. Окупанти застосовували тільки легке озброєння. Найдовший обстріл тривав майже дві години.
Як повідомлялося 4 вересня, на маріупольському напрямку в зоні АТО географія бойових дій дещо розширилась.
Українська правда
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