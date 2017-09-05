ГПУ та СБУ прийшли з обшуком до "Укрзалізниці": вилучили балони

Генеральна прокуратура України проводить обшуки у підрозділах ПАТ "Укрзалізниця" спільно із Службою безпеки України.

Про це повідомляє прес-служба ГПУ у вівторок.

"Вже вилучено технічну документацію та понад 45 балонів із невідомою речовиною, яка, за супровідними документами, нібито є холодоагентом", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що прокуратура здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами зловживання владою та службовим підробленням.

"Укрзалізниця" на початку літа 2017 року уклала договір на суму понад 3,8 млн грн щодо закупівлі 7 тонн холодоагента з метою належного функціонування систем кондиціювання пасажирських вагонів.

"Згідно з висновком судового експерта поставлена речовина не придатна для її використання у системах кондиціонування потягів, призначених для перевезення пасажирів", – заявляють в прокуратурі.

В прес-службі повідомили, що питання оголошення підозри службовим особам ПАТ "Укрзалізниця" поки вирішується.

Санкція ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання владою або службовим становищем) передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 6 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, зі штрафом від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Покарання, передбачене ч. 2 ст. 366 КК України (службове підроблення) - позбавлення волі на строк від 2 до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, зі штрафом від двохсот п’ятдесяти до семисот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Як повідомлялося, 15 червня СБУ та ГПУ заявили про викриття механізму регулярного придбання чиновниками Укрзалізниці неякісної продукції на майже 100 млн грн. Напередодні співробітники Служби безпеки України спільно зі столичною прокуратурою викрили окремих керівників філії "Енергозбут" ПАТ "Укрзалізниця" на систематичному отриманні хабарів з підприємців.

21 червня Генпрокуратура спільно зі Службою безпеки провели обшуки в приміщеннях "Укрзалізниці" в рамках розслідування провадження стосовно завдання збитків підприємству на 10 мільйонів доларів.

6 липня двох високопосадовців "Укрзалізниці" (начальника Департаменту майнових та земельних ресурсів А. Тимошенка та заступника начальника юридичного Департаменту О. Ященка) затримано за вимагання хабара.