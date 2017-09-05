Майно Розенблата залишили під арештом
Апеляційний суд Києва залишив без задоволення апеляційну скаргу захисту народного депутата Борислава Розенблата на ухвалу суду про накладення арешту на частину його майна.
Відповідне рішення 5 вересня оголосив суддя Іван Рибак, повідомляє "Укрінформ".
"Апеляційну скаргу залишити без задоволення", - сказав Рибак.
Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Валентин Мусіяка у коментарі журналістам після засідання зазначив, що прокуратура задоволена цим рішенням суду.
Як відомо, раніше суд арештував частину майна Розенблата, якого підозрюють в отриманні хабарів від представника іноземної кампанії за сприяння у видобутку бурштину.
11 липня Верховна Рада підтримала подання про зняття депутатської недоторканності з Розенблата, відхиливши клопотання про надання дозволу на його арешт.
18 липня суддя Солом'янського районного суду Києва Світлана Кушнір обрала для Розенблата запобіжний захід у вигляді 7 млн гривень застави, поклала на нього обов'язок здати закордонні паспорти й носити електронний браслет.
САП повідомила, що Розенблат вніс заставу і вдягнув електронний браслет. Сам же Розенблат заявив, що заставу внесла його родина.
18 серпня суд продовжив Розенблату запобіжний захід до 17 жовтня 2017 року.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.