Турчинов: Путін грозиться озброювати світовий тероризм

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов вважає, що президент Росії Володимир Путін продемонстрував готовність забезпечувати зброєю терористів.

Так він прокоментував публічну заяву Путіна, інформує прес-служба РНБО.

За його словами, "істеричні коментарі Путіна щодо неприпустимості можливої поставки США летальної зброї Україні є свідченням готовності РФ до демонстративного продовження фінансування та забезпечення зброєю світового тероризму".

"Президент РФ дозволяє собі лякати США та міжнародну спільноту тим, що на окупованій російськими військами території Донбасу, нібито залишилось "достатньо зброї", яку можуть направити в будь-яку гарячу точку світу, "чутливу для тих, хто створює їм проблеми", - тобто США", – сказав Турчинов.

Секретар РНБО наголосив, що на території Донецької та Луганської областей, окупованої РФ, не було жодної бази зберігання військової техніки та боєприпасів ЗСУ.

"Вся військова техніка, боєприпаси та зброя поставляються гібридним військам та терористичним угрупованням "лугандону" виключно Російською Федерацією", – сказав він, додавши, що кордон між окупованою територією Донбасу і Росією контролюється РФ. Саме тому поставки зброї та техніки, якими погрожує Путін США, можуть бути лише російськими", – зазначив Турчинов.

Разом з тим, секретар РНБО розмірковує над тим, "яким опонентам США хоче поставляти зброю Путін?".

"Їх сьогодні не так багато. Це світові терористичні організації, на кшталт ІДІЛ та "Аль-Каїди", або північно-корейський режим, що загрожує світовій безпеці своєю ракетно-ядерною зброєю. І саме їх сьогодні хоче озброїти Путін, прикриваючись власноруч створеними окупаційними режимами фейкових "республік", – сказав Турчинов.

"Таким чином, сьогодні ІДІЛ, Північна Корея та РФ стоять на одному щаблі, з якого погрожують безпеці світу, про що в своїй заяві і нагадав Путін", – резюмував секретар РНБО.

Як відомо, Путін заявив, що в разі поставок США летальної зброї в Україну може зрости кількість жертв, а бойовики можуть направити свою зброю в інші зони конфлікту.

Українська правда