День АТО: Бойовики 11 разів обстріляли українських військових

69 переглядів
Вівторок, 5 вересня 2017, 18:50

У вівторок проросійські бойовики продовжили поодинокі обстріли українських позицій здебільшого із стрілецької зброї і великокаліберних кулеметів. 

Про це повідомляє прес-центр АТО.

"З опівночі найбільш неспокійно було на Приморському напрямку. Тут бойовики двічі зі стрілецької зброї і великокаліберних кулеметів били по опорних пунктах української армії на підступах до Талаківки і Водяного. Крім того, гранатомети противника працювали на околицях Мар’їнки", - сказано у повідомленні. 

Водночас на Донецькому напрямку незаконні збройні формування двічі відкривали вогонь із великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по позиціях ЗСУ біля Зайцевого і один раз по Авдіївській промзоні. 

"На Луганському – працював ворожий гранатомет поблизу Кримського. 
Загалом, з опівночі незаконні збройні формування 11 разів відкривали вогонь по позиціях української армії", - зазначили у прес-центрі.

Українська правда

Теми: АТО
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Гримчак розповів, чим замінять АТО у законі про реінтеграцію Донбасу 5 вересня 2017, 18:06
Бойовики змусили сили АТО відкрити вогонь у відповідь – штаб 5 вересня 2017, 14:51
Доба в АТО: Бойовики били 36 разів, втрат серед військових ЗСУ немає 5 вересня 2017, 06:41
powered by lun.ua
Головні новини
Рада схвалила закон "Про освіту" і розпочала реформу
Гримчак розповів, чим замінять АТО у законі про реінтеграцію Донбасу
Вища рада правосуддя позбавила статусу кількох одіозних суддів
У НАЗК розповіли, які активи Порошенка перевіряли
Усі новини
Космос

Повз Землю пролетів найбільший астероїд, який коли-небудь фіксувала NASA

Поради психолога

Як повернутись до школи? 14 порад батькам школярів