Найцікавіше: 2001. На Майдані активісти розрізали собі животи у знак протесту 2005. Крах реформування державного мовлення 2014. Патріарх Філарет: Путін підпав під вплив сатани 2015. Коломойський про Саакашвілі: потрібно карати собаку і господаря

2001, четвер

На Майдані Незалежності в Києві двоє людей розрізали собі лезами животи і обклеїли пам’ятник своїми вимогами, використовуючи замість клею власну кров. Це шокувало навіть міліціонерів, які знаходились неподалік. Протестувальники вимагали звільнити з-під варти учасників протестів 9 березня 2001 року і створити комісії по справах вбивства Георгія Гонгадзе та інших журналістів і політиків.

Учасників акції забрала швидка. За даними лікарів, вони порізали собі тільки верхній шар шкіри.

2002, п’ятниця

Газета "2000" надрукувала на шести (!) своїх шпальтах текст подання генпрокурора Святослава Піскуна до Верховної Ради про притягнення до кримінальної відповідальності та арешт Юлії Тимошенко. Її звинувачують по 6 пунктах: від заволодіння коштами в особливо великих розмірах до ухиляння від податку на прибуток.

2004, понеділок

У Львові "певні кола" намагаються зіткнути чолами штаби кандидатів у президенти. Громадську приймальню Віктора Ющенка розмалювали свастикою, а бігборди Віктора Януковича облили фарбою. "Такі дрібні провокації вражають своїм примітивізмом і цинізмом", – заявили в обласному штабі Ющенка.

2005, вівторок

– ООН вимагає від України вивести свій миротворчий контингент з Лівану. В організації звинувачують військових у численних фінансових зловживаннях. В МЗС України відповідають: роблять усе, щоб ООН переглянуло своє рішення.

– Крахом реформування державного мовлення називають фахівці майбутню відставку гендиректора НТКУ Тараса Стецьківа. "Телекритика" пише про посилення тиску на Стецьківа з боку оточення президента Ющенка, яке вимагало висвітлювати події в зручному для влади контексті. Сам Стецьків говорить, що написав заяву про відставку і чекає від президента на публічну відповідь на питання, у якому напрямку має рухатися телеканал. Прес-секретар Ющенка Ірина Геращенко, у свою чергу, пов’язала відставку Стецьківа з його планами у політиці.

2006, середа

Президент Віктор Ющенко провів зустріч з керівництвом "Нашої України" з метою з’ясувати: що вони думають щодо об’єднання в коаліцію з Партією регіонів. Остаточного рішення в "нашоукраїнців" ще немає. Зараз в Антикризовій коаліції, окрім ПР, присутні КПУ та СПУ.

А в БЮТ задумались про імперативний мандат. Юлія Тимошенко та Олександр Турчинов внесли на розгляд Верховної Ради законопроект щодо дострокового припинення повноважень депутата у разі виходу зі складу фракції.

2007, четвер

– Президент Віктор Ющенко відсторонив від виконання обов’язків міністра МНС Нестора Шуфрича та міністра транспорту Миколу Рудьковського. Але регіонали впевнені, що президент не має на це повноважень. Рішення про звільнення міністрів може приймати лише Кабмін, каже віце-прем'єр Андрій Клюєв.

– Газета "Сегодня" провела експеримент: спробувала купити замовні результати соціологічних досліджень в Інституті політичних і соціологічних досліджень ім. Шевченка. І стверджує, що заплатила керівнику Інституту Володимиру Бондаренку гроші за "рейтинг" у 2,5% для Християнського блоку. Сам Бондаренко назвав цю інформацію наклепом.

2008, субота

Прем’єр Юлія Тимошенко просить президента Віктора Ющенка без жодних ультиматумів та шантажу повернутися до коаліції демократичних сил. Так вона відреагувала на вимогу Ющенка висловити позицію по Грузії та скасувати антиконституційні закони.

У відповідь у секретаріаті президента заявили, що сценарій української політичної кризи має російське походження.

2009, неділя

– Гривня слабшає. У МВФ пояснюють це політичною невизначеністю і нечіткою економічною політикою, бо фундаментальної економічної причини для різкого знецінення гривні немає. Президент Віктор Ющенко покладає відповідальність за це на уряд Юлії Тимошенко.

– З "Інтера" звільнили генерального продюсера медіагрупи Ганну Безлюдну, яку вважають близькою до олігарха Дмитра Фірташа. ЗМІ повідомляють про конфлікт між нею та політтехнологом Володимиром Грановським через питання розподілу виборчих бюджетів.

2010, понеділок

– Скандал у МВС навколо нового Cadillac Escalade, який появився в міліції. За словами нардепа Геннадія Москаля, автомобіль придбали для міністра МВС Анатолія Могильова. І "обійшовся" він у 28,5 тисяч гривень при реальній вартості понад півмільйона. Сам Могильов стверджує, що авто подарував спонсор, який захотів залишитися невідомим.

– "Просто люди зникають іноді, є така статистика". Голова Харківської ОДА Михайло Добкін відреагував на те, скільки уваги прикуто до зникнення редактора харківської газети "Новий стиль" Василя Климентьєва.

Климентьєв зник 11 серпня 2010 року. Його зникнення пов’язують з професійною діяльністю.

2011, вівторок

– Спроба говорити з Україною із позиції сили й ультиматумів не принесе Росії успіху, заявив президент Віктор Янукович. Так він відреагував на слова президента РФ Дмитра Медведева, який назвав позицію України по ціні на газ утриманством. Янукович охарактеризував цю ціну як "100% бєспрєдєльну".

А прем’єр РФ Володимир Путін порадів, що газопровід "Північний потік", котрий Росія планує запустити у вересні, позбавить Україну ексклюзивного становища країни-транзитера російського газу в Європу.

– Початок парламентського тижня запам’ятався двома подіями. Опозиція освистала Януковича, який прийшов на засідання. А з фракції НУНС виключили 12 депутатів: тих, хто голосував за Харківські угоди, отримав посаду у владі і підписався під коаліцією з Партією регіонів.

2012, четвер

– На нараді комісії міськради мер Харкова Геннадій Кернес продемонстрував манери спілкування з підлеглими. "Ти, Кандауров! Підведися! Дивися, сучий пес!" – звернувся він до глави Харьківміськліфта. І пообіцяв "помножити чиновника на нуль", якщо той не проконтролює свої зобов’язання.

– Луганська міська рада проголосувала за надання російській мові статусу регіональної. Таким чином вона стала 8 міськрадою, яка ухвалила подібне рішення.

– Парламент проголосував за створення Державного земельного банку. Він повинен надавати сільськогосподарським підприємствам кредити до 5% від ставки Нацбанку.

– На Одещині вибухнув скандал, який назвали Ураловлікс. В інтернеті опублікували зламану переписку політтехнолога Семена Уралова, який працює у штабі кандидата в депутати Ігоря Маркова. В ній знайшли багато цікавого: починаючи з численних прикладів чорного піару і завершуючи інформацією про формуванні в парламенті групи, пов’язаної з Віктором Медведчуком.

2013, п’ятниця

– Експерти комітету із запобігання катувань Ради Європи переконалися, що до екс-прем'єра Юлії Тимошенко в колонії застосовували силу. "Значна кількість опитаних (місією КЗК) дотепер пам'ятають крики Юлії Тимошенко, коли її переміщали за межі колонії ввечері того дня", – йдеться у звіті комітету.

– "Отдала ребенка в русскую гимназию – и еще ни разу не пожалела. […] Контингент родителей и детей резко отличается от быдлячих украинских школ". Цей коментар у facebook викликав неабиякий скандал, бо належав солістці Національної опери Катерині Абдулліній. Мінкульт зажадав вибачень, нардепи від "Свободи" – притягнення до кримінальної відповідальності, а гендиректор Національної опери замислився: як Абдулліна далі зможе працювати "в такому ненависному для неї україномовному оточенні".

2014, субота

– Президент Росії Володимир Путін підпав під вплив сатани. Так вважає Патріарх Київський і всієї Русі-України Філарет. "Здається, що він залишається глухим до цих закликів, і тільки примножує зло, бо в нього, як у Юду Іскаріота, увійшов сатана", – сказав предстоятель УПЦ КП.

– Режим припинення вогню, про який домовилися у Мінську днем раніше, порушений. Бойовики ведуть під Маріуполем інтенсивні обстріли з важкої військової техніки.

– Міноборони через численних посередників організувало на внутрішньому ринку розпродаж озброєння і бойової техніки, пише ZN.UA. З 84 мільйонів гривень 20,5 мільйонів дісталось підприємствам-посередникам. Прем’єр Арсеній Яценюк звернувся до ГПУ з вимогою розслідувати ці факти.

2015, неділя

"Коли собака без намордника когось кусає, потрібно карати і собаку, і, що важливо, її господаря". Так олігарх Ігор Коломойський відреагував на заяви губернатора Одещини Міхеіла Саакашвілі щодо впливу Коломойського на галузь пасажирських авіаперевезень. Саакашвілі відповів: олігархат перейшов на прямі погрози.

А президент Петро Порошенко прокоментував інший публічний конфлікт – Саакашвілі і Яценюка. "Ніякого міжособистісного конфлікту між прем'єром і Саакашвілі не існує", – запевнив Порошенко.

2016, вівторок

– Один українській військовослужбовець загинув та двоє отримали поранення за минулу добу в зоні проведення АТО. Це незважаючи на те, що в Мінську домовилися з 1 вересня припинити вогонь уздовж всієї лінії розмежування. За підрахунками Генштабу, на Донбасі воюють шість тисяч російських військових.

– Парламент дав згоду на затримання та арешт судді Дніпровського райсуду Києва Миколи Чауса. Про підозру в отриманні хабара Чаусу повідомили ще 11 серпня. Суддя втік з країни.

– Стало відомо, що нардеп Сергій Лещенко придбав квартиру у новобудові в центрі Києва, вартість якої оцінюється в 310 тисяч доларів США. Лещенко пояснив походження коштів заощадженнями – своїми та "улюбленої людини", а також позикою від засновника УП Олени Притули.

– За 2,5 роки МВС під керівництвом Арсена Авакова роздарувало більше тисячі одиниць зброї, йдеться у програмі "Наші гроші з Денисом Бігусом". Серед них: автомат Калашникова, пістолет-кулемет, автомат, штурмова гвинтівка.

Більш детальний матеріал про нагородну зброю від МВС можна прочитати тут: "Нагородний фронт. Кому Аваков подарував 400 стволів".

Рустем Халілов, для УП