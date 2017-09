Трамп наростить продаж зброї Токіо і Сеулу

У зв'язку із зростанням напруженості навколо КНДР президент США Дональд Трамп готовий наростити обсяг продажів високотехнологічних озброєнь Японії і Південній Кореї.

Про це Трамп написав в twitter.

"Я дозволяю суттєво збільшити обсяг високотехнологічних озброєнь, що продаються Сполученими Штатами Японії і Південній Кореї", - заявив глава Білого дому.

I am allowing Japan & South Korea to buy a substantially increased amount of highly sophisticated military equipment from the United States.