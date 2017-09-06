Трамп наростить продаж зброї Токіо і Сеулу

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Середа, 6 вересня 2017, 02:19

У зв'язку із зростанням напруженості навколо КНДР президент США Дональд Трамп готовий наростити обсяг продажів високотехнологічних озброєнь Японії і Південній Кореї.

Про це Трамп написав в twitter.

"Я дозволяю суттєво збільшити обсяг високотехнологічних озброєнь, що продаються Сполученими Штатами Японії і Південній Кореї", - заявив глава Білого дому.

Як повідомлялося, 4 вересня в ході телефонної розмови з президентом Південної Кореї Мун Чже Іншому Трамп дав "концептуальну згоду" на закупівлю Сеулом зброї і збільшення ваги боєголовок ракет, що стоять на озброєнні Південної Кореї.

Напередодні Південна Корея заявила, що веде переговори зі Сполученими Штатами про розгортання авіаносців та стратегічних бомбардувальників на Корейському півострові.

Міністерство оборони Південної Кореї заявило в понеділок, що режим Кім Чен Ина готовий запустити ще одну ракету в Тихий океан.

Нагадаємо, 3 вересня Північна Корея підірвала найпотужнішу ядерну бомбу в своїй історії. Ядерне випробування спричинило землетрус на Корейському півострові.

Пізніше Пхеньян підтвердив успішне випробування водневої бомби. 

Теми: Північна Корея Південна Корея Японія США
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