КНДР погрожує США новими "подарунками"

160 переглядів
Середа, 6 вересня 2017, 03:32

Високопоставлений північнокорейський дипломат попередив, що його країна готова відправити "більше подарунків" в Сполучені Штати, поки світові держави готують відповідь на останнє випробування ядерної зброї в Пхеньяні.

Про це повідомляє Reuters.

Постійний представник КНДР при ООН Хан Те Сон підтвердив, що Північна Корея успішно провела шосте та найбільше випробування ядерної бомби в неділю.

"Недавні заходи самооборони моєї країни, КНДР, є "подарунком", адресованим нікому, крім США", - сказав Хан на конференції з роззброєння.

"США отримають більше "подарунків"... поки вони покладаються на безрозсудні провокації й марні спроби чинити тиск на КНДР", - додав він, не уточнюючи про що саме йде мова.

Посол США в ООН Ніккі Гейлі в понеділок звинуватила північнокорейського лідера Кім Чен Ина в тому, що він "благає про війну", проводячи випробування ядерних бомб і ракет, і закликала 15 членів Ради Безпеки накласти "максимально можливі" санкції для його стримування.

У той же час посол США в ООН Василь Небензя заявив у вівторок, що пропозиція США провести 11 вересня засідання Ради Безпеки щодо нових санкцій "трохи передчасна".

Президент Росії Володимир Путін раніше у вівторок заявив, що нові санкції були "марними і неефективними".

Росія є постійним членом Ради Безпеки і має право вето.

Теми: Північна Корея США ООН
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Трамп наростить продаж зброї Токіо і Сеулу 6 вересня 2017, 02:19
Вашингтон і Сеул домовилися посилити тиск на КНДР 5 вересня 2017, 07:38
Трамп і Меркель обговорили санкції проти Північної Кореї 5 вересня 2017, 02:15
powered by lun.ua
Головні новини
КНДР погрожує США новими "подарунками"
Верховна Рада витратила більше мільйона на прапор
Найголовніше за день
РФ направила проект резолюції про миротворців на Донбасі Генсеку ООН
Усі новини
Освіта

Чому діти не хочуть вчитися. 6 освітніх експертів про причини

Відданість

Собака Джорджа Майкла так сумує, що оселилась на місці пам'яті господаря