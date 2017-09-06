Франція заявила про неможливість вести переговори про вступ Туреччини в ЄС

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Середа, 6 вересня 2017, 04:05

Нинішня політична обстановка в Туреччині унеможливлює продовження переговорів про вступ країни до Євросоюзу.

Про це заявив офіційний представник уряду Франції Крістоф Кастанер, передає rfi.

"Потрібно продовжувати діалог, але переговори (про вступ Туреччини в ЄС) припинені, їх на сьогоднішній день просто немає", - заявив Кастанер в ефірі радіостанції France Inter.

Два дні тому канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що виступає за припинення переговорів з Анкарою про вступ до Євросоюзу.

"Очевидно, що Туреччина не повинна стати членом Євросоюзу", - сказала канцлер в ході телевізійних дебатів зі своїм опонентом, соціал-демократом Мартіном Шульцем.

Шульц в свою чергу заявив, що покладе край переговорам про вступ Туреччини до Євросоюзу в разі перемоги на виборах.

Влада Туреччини звинуватила Ангелу Меркель у "популізмі" і  "підриві основоположних цінностей Європейського союзу".

В ході виборчої кампанії президент Франції Емманюель Макрон попередив, що "не буде зрушень" в переговорах з Туреччиною. Макрон засудив тоді авторитарний поворот в Туреччині і заявив про бажання підтримати турецькі демократичні сили.

Переговори про вступ Туреччини в ЄС розпочалися в 2005 році. Через політичну обстановку в країні після невдалої спроби військового перевороту ці переговори зараз припинені.

Теми: Туреччина ЄС Франція
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