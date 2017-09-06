У США розбився винищувач F-16
У США в штаті Арізона розбився винищувач F-16 Національної гвардії.
Про це йдеться повідомленні частини 162-го авіакрила Національної гвардії в facebook.
Інцидент стався приблизно в 32 км на північний захід від міста Саффорд о 3 годині ночі за місцевим часом. У районі катастрофи проводиться рятувальна операція, доля пілота літака поки невідома.
Військово-повітряні сили зібрали тимчасову раду безпеки для розслідування інциденту.
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