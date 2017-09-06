У США розбився винищувач F-16

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Середа, 6 вересня 2017, 06:45

У США в штаті Арізона розбився винищувач F-16 Національної гвардії.

Про це йдеться повідомленні частини 162-го авіакрила Національної гвардії в facebook.

Інцидент стався приблизно в 32 км на північний захід від міста Саффорд о 3 годині ночі за місцевим часом. У районі катастрофи проводиться рятувальна операція, доля пілота літака поки невідома.

Військово-повітряні сили зібрали тимчасову раду безпеки для розслідування інциденту.

Теми: США
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