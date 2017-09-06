Генсек ООН закликав владу М'янми припинити насильство

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Середа, 6 вересня 2017, 07:08

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш запропонував Раді Безпеки кроки з припинення насильства в М'янмі.

Про це пише Радіо Свобода.

Гутерріш висловив серйозну стурбованість у зв'язку з нападами на представників етнічної меншини рохінджа.

Генеральний секретар закликав владу М'янми надати мусульманам в штаті Ракхайн громадянство чи інший правовий статус для нормального життя.

Представники народності рохінджа не можуть отримати громадянство М'янми. Попередні військові режими М'янми, позбавили всіх представників народності громадянства, а з ним і всіх цивільних прав, і намагалися змусити їх емігрувати з країни, вважаючи їх чужими.

Важке соціальне становище стало грунтом для розвитку ісламського екстремізму серед цієї народності.

Криваві зіткнення в регіоні спалахують час від часу з 2012 року, коли вони вперше стали масовими і викликали втечу понад 100 тисяч рохінджа в табори для внутрішньо переміщених осіб.

Насильство, до якого вдавалися екстремісти-рохінджа в останні роки, призвело і до радикалізації їх сусідів, переважно носіїв буддизму, яких, в свою чергу, почали підбурювати націоналістичні буддистські організації.

За останні тижні в результаті зіткнень між силами безпеки і мусульманами-рохінджа в М'янмі загинули не менше 400 осіб. Більше 90 тисяч втікли в Бангладеш.

Теми: ООН
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