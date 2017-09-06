Депутат Вінницької облради вимагав $3 тисячі за дозволи

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Середа, 6 вересня 2017, 08:30

Співробітники Служби безпеки України під процесуальним керівництвом прокуратури викрили на хабарі депутата Вінницької обласної ради.

Правоохоронці встановили, що депутат, який також є головою однієї з комісій облради, вимагав 3 тисячі доларів США від місцевого підприємця.

"У таку суму посадовець оцінив сприяння у затвердженні пакету документів, необхідних для дозволу на видобуток пісковиків у Ямпільському районі. Голова комісії також обіцяв включити розгляд цього питання на сесії облради", – повідомляє СБУ.

Співробітники спецслужби затримали депутата у робочому кабінеті, згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, під час отримання всієї суми хабара.

Відкрито кримінальне провадження ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії.

Теми: Вінницька область хабар корупція СБУ
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