Депутат Вінницької облради вимагав $3 тисячі за дозволи

Співробітники Служби безпеки України під процесуальним керівництвом прокуратури викрили на хабарі депутата Вінницької обласної ради.

Правоохоронці встановили, що депутат, який також є головою однієї з комісій облради, вимагав 3 тисячі доларів США від місцевого підприємця.

"У таку суму посадовець оцінив сприяння у затвердженні пакету документів, необхідних для дозволу на видобуток пісковиків у Ямпільському районі. Голова комісії також обіцяв включити розгляд цього питання на сесії облради", – повідомляє СБУ.

Співробітники спецслужби затримали депутата у робочому кабінеті, згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, під час отримання всієї суми хабара.

Відкрито кримінальне провадження ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії.