В ОРДО на 15 років "засудили" жителя Дніпропетровщини

1609 переглядів
Середа, 6 вересня 2017, 13:48

Бойовики "ДНР" винесли "вирок" на 15 років позбавлення волі для жителя Дніпропетровської області, якому "інкримінували" підготовку до терористичної діяльності.

Про це йдеться на сайті так званої "генеральної прокуратури ДНР".

На сепаратистському порталі зазначається, що житель Дніпропетровської області "громадянин В. визнаний винним в скоєнні злочину, передбаченого ст. 232 КК ДНР (проходження навчання з метою здійснення терористичної діяльності)".

Вказується, що його засудили як члена батальйону "Донбас" завданнями якого були "каральні операції щодо мирного населення Донецької Народної Республіки".

18 серпня так званий "військовий трибунал ДНР" засудив чоловіка до позбавлення волі на 15 років.

Де саме він відбуває "покарання" невідомо.

Раніше повідомлялося, що бойовики "ДНР"  затримали "організатора замаху" на їхнього ватажка Олександра Захарченка і "засудили" його до 14 років позбавлення волі.

Українська правда

Теми: Донбас війна сепаратизм
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Росія хоче "особливий статус" Донбасу, а потім миротворців 6 вересня 2017, 13:06
Ігри в дипломатію. Чому Путін заговорив про миротворців на Донбасі 6 вересня 2017, 12:00
Глава МЗС Німеччини – за зняття санкцій з РФ при досягненні перемир'я 6 вересня 2017, 09:49
powered by lun.ua
Головні новини
Адвокат: Лариновичу не повідомляли підозру в "перевороті"
Акцію автомобілістів оголосили безстроковою
Росія хоче "особливий статус" Донбасу, а потім миротворців
Окупанти активізувалися в секторі "М", сили АТО відкривали вогонь у відповідь
Усі новини
Кіно вересня на БЖ

"Воно", "Мама!", "Удача Логана"...

Діти

15 запитань, які варто ставити дітям для покращення мислення