В ОРДО на 15 років "засудили" жителя Дніпропетровщини

Бойовики "ДНР" винесли "вирок" на 15 років позбавлення волі для жителя Дніпропетровської області, якому "інкримінували" підготовку до терористичної діяльності.

Про це йдеться на сайті так званої "генеральної прокуратури ДНР".

На сепаратистському порталі зазначається, що житель Дніпропетровської області "громадянин В. визнаний винним в скоєнні злочину, передбаченого ст. 232 КК ДНР (проходження навчання з метою здійснення терористичної діяльності)".

Вказується, що його засудили як члена батальйону "Донбас" завданнями якого були "каральні операції щодо мирного населення Донецької Народної Республіки".

18 серпня так званий "військовий трибунал ДНР" засудив чоловіка до позбавлення волі на 15 років.

Де саме він відбуває "покарання" невідомо.

Раніше повідомлялося, що бойовики "ДНР" затримали "організатора замаху" на їхнього ватажка Олександра Захарченка і "засудили" його до 14 років позбавлення волі.

Українська правда