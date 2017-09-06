За фактом ДТП, в якому загинули політологи, відкрили справу

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом автомобільної аварії, в якій загинули п'ятеро українських політологів.

Про це повідомив у Facebook народний депутат, радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

За його словами, за кермом легкового автомобіля перебував Володимир Карагяур, який вів його всю ніч.

"Судячи з попередніх даних слідства, він або задрімав, або не впорався з керуванням на мокрій дорозі, через що машину винесло на зустрічну смугу, що призвело до лобового зіткнення з лісовозом. Спроба водія лісовоза ухилитися від зіткнення була неуспішною", - пише нардеп.

Геращенко зазначив, що за фактом смертельного ДТП поліція Рівненської області почала кримінальне провадження, щоб провести всі необхідні слідчі дії і "точно дізнатися, що сталося в ту фатальну хвилину".

Як повідомлялося, в результаті ДТП, що сталася на трасі Київ-Ковель-Ягодин у Рокитнівському районі Рівненської області, загинули п'ятеро чоловіків. Четверо померли відразу, ще один - в лікарні.

Пізніше стало відомо, що загинули п'ятеро політологів, частина яких також були фахівцями в інших сферах.

Українська правда