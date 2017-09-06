У поліції пояснили, що в офісах Димінського шукають зразки ДНК

728 переглядів
Середа, 6 вересня 2017, 15:17

У Львові Нацполіція проводить обшуки в офісах і помешканнях бізнесмена Петра Димінського, щоб відібрати його ДНК для експертизи у справі про смертельну автомобільну аварію.

Про це повідомив нардеп від "Народного фронту", радник голови МВС Антон Геращенко в Twitter.

"Сьогодні в будинки і офісах Петра Димінського проводяться обшуки. Мета - отримання зразків ДНК для порівняння з тими, що вилучені з його "Mersedes", - написав Геращенко.

Як відомо, у Львові Нацполіція проводить слідчі дії у справі про смертельну автомобільну аварію, де фігурує бізнесмен Петро Димінський. У поліції пообіцяли повідомити деталі після завершення слідчих дій.

Як повідомлялося, ДТП за участю автомобіля Димінського сталася 18 серпня на трасі М10 Львів-Краковець у селі Ямельня, Яворівського району близько 15:10. В аварії загинула 31-річна Наталія Тріла.

Власник ФК "Карпати" і телеканалу ZIK Петро Димінський був на місці аварії. Відомо, що він часто особисто керує Mercedes S 65 AMG з державними номерами АС0277ВР, який став учасником ДТП. Цей автомобіль завжди супроводжує позашляховик охорони, який їздить слідом.

Охоронець бізнесмена заявив, що винуватцем ДТП є він. Галицький районний суд міста Львова заарештував охоронця Димінського.

Брат загиблої в ДТП дівчини стверджує, що саме Димінський був за кермом Мерседеса в момент аварії.

22 серпня вранці бізнесмену була офіційно вручена повістка на допит. Через годину він вилетів на приватному літаку зі Львова до Женеви.

23 серпня Димінський не прибув на допит у поліцію.

Поліція встановила відсутність провини охоронця Димінського в ДТП зі смертельними наслідками на Львівщині.

Сам Димінський каже, що готовий співпрацювати зі слідством, однак досі не повернувся з-за кордону.

5 вересня охоронцю Димінського Андрію Борщу, якому висунули підозру у вчиненні смертельної ДТП, змінили міру запобіжного заходу з перебування в СІЗО на цілодобовий домашній арешт.

Олег Твердь, УП

Теми: поліція ДТП Львів
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Екс-керівник патрульної поліції Одеси очолив управління у Тернополі 5 вересня 2017, 23:20
В управлінні поліції Запоріжжя проводять обшуки 5 вересня 2017, 14:00
У Києві затримали 5 поліцейських, які били і грабували людей на вокзалі 5 вересня 2017, 10:56
powered by lun.ua
Головні новини
Геращенко: ОРДЛО вимагають звільнити криміналітет і терористів
У Порошенка хочуть закрити 1 з 3 пунктів пропуску в Крим
Лавринович є підозрюваним у справі про "переворот" з 1 вересня – ГПУ
Адвокат: Лариновичу не повідомляли підозру в "перевороті"
Усі новини
Лінки тижня

Як робити круті фото на iPhone, історія Льодовикових періодів...

Діти

15 запитань, які варто ставити дітям для покращення мислення