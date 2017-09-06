На комітеті в Раді узгодили всі 2144 поправки до пенсійної реформи

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Середа, 6 вересня 2017, 16:23

Комітет соцполітики, зайнятості та пенсійного забезпечення Верховної Ради розглянув 2144 поправки до законопроекту про пенсійну реформу №6614 і направив на розгляд парламенту його узгоджений варіант.

Про це повідомив у Facebook прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

"Профільний комітет опрацював 2144 поправки законопроекту і вийшов на узгоджений варіант пенсійної реформи, який рекомендував прийняти в цілому", написав він.

Як повідомлялося, в рамках пенсійної реформи комітет соцполітики також рекомендував парламенту запровадити з 1 січня 2019 року накопичувальну систему пенсійного страхування.

Українська правда

Теми: Верховна Рада пенсії законодавство реформи
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