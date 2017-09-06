Німеччина: Миротворці потрібні на всій території ОРДЛО

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Середа, 6 вересня 2017, 17:55

В уряді Німеччини вважають, що миротворчу місію немає сенсу погоджувати з бойовиками і розмістити її слід на всій території конфлікту на Донбасі, а не тільки на лінії зіткнення.

Про це, виступаючи перед журналістами в Берліні, заявила заступник офіційного представника уряду ФРН Ульріке Деммер, передає "УНІАН".

За її словами, в разі відправки миротворчої місії ООН на Донбас "блакитні каски" потрібно буде розмістити на всій території конфлікту, а не тільки на лінії зіткнення.

Деммер зазначає, що поки неясно, чи вдасться досягти згоди щодо всіх деталей такої місії на Донбасі, але однозначно не бачить підстав надавати в цьому питанні право голосу сепаратистам на Донбасі.

"Це було б неприйнятним посиленням значення самопроголошеного керівництва так званих народних республік", - підкреслила представниця німецького уряду.

Раніше повідомлялося, що РФ вимагає узгодити з бойовиками умови перебування миротворчої місії в ОРДЛО, а також, перш, ніж ввести "блакитні каски", Україна повинна надати "особливий статус" Донбасу.

Українська правда

Теми: Німеччина Донбас миротворці
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