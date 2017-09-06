Суд розгляне скаргу на звільнення сина Шуфрича на поруки 7 вересня

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Середа, 6 вересня 2017, 20:26

Апеляційний суд Києва розгляне 7 вересня скаргу прокуратури на рішення суду, що відпустив сина нардепа Нестора Шуфрича Нестора на поруки батька.

Про це Українським новинам повідомила спікер прокуратури Києва Надія Максимець.

"Завтра Апеляційний суд розгляне скаргу столичної прокуратури на запобіжний захід підозрюваному в ДТП на вул. Шота Руставелі", - сказала вона.

Засідання суду почнеться о 10:20.

Як відомо, раніше прокуратура Києва оскаржила рішення суду, що відпустив сина депутата Верховної Ради Нестора Шуфрича на поруки батька.

До цього прокуратура повідомила про підозру синові Шуфричу в порушенні правил дорожнього руху, що спричинило тяжкі тілесні ушкодження.

26 серпня Шуфрич-молодший, перебуваючи за кермом автомобіля, скоїв наїзд на чоловіка на вулиці Шота Руставелі в Києві.

Теми: суд Шуфрич
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