Винищувачі Бельгії піднімалися на перехоплення літаків РФ над Балтикою

21 перегляд
Четвер, 7 вересня 2017, 05:33

Відразу після того, як Бельгія увійшла до складу розширеної місії НАТО по патрулюванню повітряного простору над Балтикою, бельгійські винищувачі F-16 піднімалися на перехоплення російських літаків Су-27 над Балтійським морем.

Про це йдеться в повідомленні на сайті НАТО, опублікованому 6 вересня.

Відзначається, що в другій половині дня 5 вересня радар НАТО зафіксував два російські винищувачі, які, покинувши повітряний простір Калінінграда, попрямували на північ в міжнародний повітряний простір. При цьому на контакт Су-27 не вийшли.

У НАТО повідомили, що у відповідності зі стандартними процедурами бельгійські F-16 були підняті в небо, щоб ідентифікувати літаки. Пізніше Су-27 підлетіли до російського вантажного літака Іл-76.

Пізніше всі російські літаки повернулися в Калінінград.

"Цей інцидент демонструє готовність НАТО реагувати на ситуації в повітряному просторі, близькому до його кордонів", - підкреслили в Альянсі.

Теми: НАТО Росія
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
НАТО відправить на навчання "Запад-2017" трьох спостерігачів 6 вересня 2017, 16:56
В Грузії стартували навчання НАТО за участі українських військових 3 вересня 2017, 15:07
84% російськомовних твітів про присутність НАТО у Балтії пишуть боти 1 вересня 2017, 16:43
powered by lun.ua
Головні новини
Facebook про втручання у вибори в США: РФ купувала політичну рекламу в соцмережі
Найголовніше за день
На НПЗ Коломойського зіпсували 380 тисяч тонн державної нафти
Директор "Емпоріуму": Я не нищив графіті, це провокація
Усі новини
Культура

У Львові відкрили один з найкращих музейно-культурних комплексів Східної Європи

Тиждень у графіках

Гривні 21 рік, рекордно дорогі кавуни та подорожчання автогазу