7 вересня в Києві обмежать рух транспорту

У Києві ввечері 7 вересня на ділянці від вул. Тулузи до просп. Леся Курбаса обмежать рух транспорту.

Про це повідомляє прес-служба КМДА.

"Із 21:00 7 вересня до 6:00 8 вересня у зв’язку з ремонтом асфальтобетонного покриття на бульварі Ромена Роллана, на ділянці від вул. Тулузи до просп. Леся Курбаса, частково обмежать рух транспорту. Про це повідомили в КК "Київавтодор", - йдеться в повідомленні.

У КМДА також нагадали, що з 5 по 20 вересня частково обмежено рух транспорту через ремонт покриття з бруківки на вул. Богдана Хмельницького - на ділянці від будинку № 10 до будинку № 12.

Крім того, з 7 по 19 вересня буде обмежено рух транспорту через ремонт на Столичному шосе – на ділянці від наземного пішохідного переходу біля КПП до надземного пішохідного переходу біля зупинки "Автомобільний центр" у напрямку міста.