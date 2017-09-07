Білорусь отримала від Росії 6 вертольотів Мі-8 і батарею "Тор-М2"

1341 перегляд
Четвер, 7 вересня 2017, 09:23

У цьому році Росія поставила до Білорусі шість вертольотів Мі-8МТВ-5 і батарею зенітного ракетного комплексу "Тор-М2".

Про це повідомив командувач Військово-повітряними силами і військами протиповітряної оборони Збройних сил Білорусі генерал-майор Ігор Голуб, повідомляє ТАСС.

За його словами, постачання техніки відбувалася в рамках військово-технічного співробітництва та за раніше підписаними контрактами.

Голуб зазначив, що також міноборони Білорусії уклало договір з науково-виробничою корпорацією "Іркут" на поставку 12 літаків Су-30СМ з 2018 по 2020 рік і договір на поставку радіолокаційних станцій "Противник-ГЕ".

Він також нагадав, що в кінці серпня пройшло оперативно-тактичне навчання з авіацією ВПС і військ ППО Республіки Білорусь, в яких взяли участь сили та засоби ПКС Росії.

Теми: Білорусь Росія армія
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Лукашенко про "Запад 2017": Будемо вчитися воювати, нападати не збираємося 5 вересня 2017, 13:11
Зниклого українця Гриба можуть катувати - адвокат 4 вересня 2017, 13:46
Україна і США пролетять з контролем над Росією та Білоруссю 4 вересня 2017, 10:48
powered by lun.ua
Головні новини
Молдовські військові приїхали на навчання в Україну всупереч Додону
Парламент Каталонії схвалив референдум про незалежність від Іспанії
Хроніка 7 вересня. Квартирний скандал Сергія Лещенка та шоу-бізнес із політичним забарвленням
Доба в АТО: 34 обстріли, бойовики били з кулеметів і гранатометів
Усі новини
Хайп, хейт, зашквар

Історії закладів, які опинилися в епіцентрі Facebook-скандалів

Гогольфест

Якою буде опера-балет ARK/Ковчег – головна прем’єра Гогольфесту