Українцям радять уникати урагану, який уже знищив острів Барбуда
Міністерство закордонних справ рекомендує громадянам України утриматися від відвідування узбережжя США та країн Карибського басейну через наближення урагану.
Тим, хто вже перебуває в цьому регіоні, департамент консульської служби МЗС України радить бути обачними та не покидати укриттів.
"У зв’язку з наближенням до узбережжя США і країн Карибського басейну урагану "Ірма", якому вже надано найвищу, п’яту категорію рівня небезпеки, у багатьох прибережних регіонах Антигуа і Барбуди, Сент-Кітс і Невіс, Віргінських островів, Пуерто Ріко, Багамських островів, Куби та США (штат Флорида) оголошено надзвичайний стан. Найбільшої потужності ураган набуде, орієнтовно, 6-8 вересня", – зазначає відомство.
МЗС рекомендує громадянам України, які перебувають у цьому регіоні, виявляти підвищену обачність, без зайвої потреби не залишати укриттів, а тим, хто планує його відвідати, – утриматися найближчим часом від поїздок до регіону.
"Під час перебування в районах, уражених буревієм, необхідно уважно стежити за повідомленнями місцевих органів влади про розвиток ситуації; дотримуватися інструкцій місцевих рятувальних служб, а також враховувати можливі зміни у русі сухопутного та повітряного транспорту", – сказано у повідомленні МЗС.
У випадку потрапляння у надзвичайну ситуацію, рекомендуємо громадянам України звертатися до дипломатичних установ:
- на території США, держав Пуерто-Ріко та Віргінських островів (США), Антигуа і Барбуди, Тринідаду і Тобаго – на "гарячу лінію" Посольства України в США за номером телефону +1-202-322 2616, адреса електронної пошти emb_us@mfa.gov.ua;
- на території Куби та Домініканської Республіки – на "гарячу лінію" Посольства України в Республіці Куба за номером телефону + 535 429 51 31, адреса електронної пошти emb_cu@mfa.gov.ua;
- на цілодобову "гарячу лінію" МЗС України за номером телефону +38 044 238-16-57, адреса електронної пошти cons_or@mfa.gov.ua
Ураган "Ірма" уже повністю знищив острів Барбуда у Карибському морі. Він зніс 95% будівель, перекинув комунікаційну вежу й вирвав із коренем дерева, повідомляє "Reuters".
Прем'єр-міністр острівної держави Антигуа і Барбуда Гастон Браун сказав, що люди навряд чи зможуть найближчим часом проживати на острові через "абсолютне спустошення".
"На відновлення підуть роки", – сказав він.
Ураган забрав щонайменше одне життя на острові.
Напередодні щонайменше 7 людей загинули на заморських територіях Франції.
Якщо збудуться прогнози метеорологів і на вихідних близько Барбуди пройде ще один шторм під назвою "Хосе", то всіх жителів острова доведеться евакуювати, передає Ліга.net.
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