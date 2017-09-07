Російський суд заочно заарештував керівника прес-служби "Правого сектора"

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Четвер, 7 вересня 2017, 10:07

Суд в Росії заочно заарештував трьох членів української організації "Правий сектор", зокрема керівника прес-служби "Правого сектора" росіянина Артема Скоропадського.

Про це повідомляє сайт Слідчого комітету РФ.                                             

"За клопотанням слідства судом заочно обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту щодо громадян Російської Федерації Ігоря Чудінова, Георгія Стоцького і Артема Скоропадського", - йдеться в повідомленні.

В діях Чудінова і Скоропадського слідство вбачає ознаки злочину, передбаченого ч.1 ст.282.2 КК РФ (організація діяльності екстремістської організації), Стоцького – ч.2 ст.282.2 КК РФ (участь в діяльності екстремістської організації).

Всі вони оголошені в міжнародний розшук.

Відзначається, що Скоропадський систематично виступає в ЗМІ та в мережі інтернет, а також на різних суспільно-масових заходах з "пропагандою злочинної ідеології зазначеної організації, закликами однодумців до вступу в неї і участі в скоєнні злочинів екстремістської спрямованості".

За даними слідства, заступник командира одного з бойових структурних підрозділів Добровольчого українського корпусу "Правий сектор" Чудінов брав активну участь в бойових діях в самопроголошених ДНР і ЛНР.

А Стоцький, будучи активістом "Правого сектора", систематично брав участь у мітингах, демонстраціях та інших суспільно-масових заходах "Правого сектора", вів пропаганду в мережі інтернет її ідеології.

Відзначається, що робота щодо встановлення та притягнення до кримінальної відповідальності учасників організації "Правий сектор" з числа громадян Російської Федерації триває.

Як відомо, в січні 2015 року "Правий сектор" був внесений до реєстру заборонених в РФ організацій.

Теми: Росія Правий сектор
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