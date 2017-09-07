Під Радою продовжують барабанити автомобілісти

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Четвер, 7 вересня 2017, 11:08

Під Верховною Радою власники нерозмитнених авто на єврономерах продовжили мітингувати у четвер.

Про це повідомив кореспондент "Українського правди".

Через акцію частково перекрита вулиця Грушевського. Протестувальники барабанять у бочки.

Яке зазначає "112 Україна", учасники акції пообіцяли, що сьогодні вулиця Грушевського буде вільною для транспорту.

 
Роман Кравець
 

"Водії ночували у машинах, зараз вони збираються під ВР. Авто припарковані від Кабміну до станції метро "Арсенальна" і на прилеглих вулицях Шовковичній, Садовій, Липській. Біля парламенту працюють кінологи з собаками", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, під Нацбанком знову мітингують пенсіонери під прапорами "За життя". Люди колонами йдуть з майдану Незалежності. Вони нічого не вимагають, просто зібралися.

 
 

Як повідомлялося, з ранку 6 вересня в Києві біля Верховної Ради проходить акція власників автомобілів на європейських номерах за легалізацію нерозмитнених авто.

Через неї перекрили рух транспорту біля Верховної Ради і в урядовому кварталі – весь центр столиці вранці опинився у заторах.

Згодом мітингувальники розблокували дороги та оголосили акцію безстроковою.

Серед цілей протесту – доступне розмитнення (% вартості авто) на всі автомобілі для всіх громадян України, введення простого і доступного механізму легалізації завезених автомобілів (встановлення ставки платежів до бюджету в межах 15-30% вартості авто) і мораторій на дію екологічних норм Євро5 як умови ввезення і реєстрації вживаних автомобілів в Україні.

Крім того, учасники акції домагаються припинення "репресій" силових структур проти водіїв автомобілів на єврономерах і мораторію на дискримінацію до остаточного законодавчого врегулювання питання.

Читайте також матеріал "Економічної правди": "Карати по-новому: ДФС хоче посилити штрафи за авто на "бляхах".

Теми: акції авто
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