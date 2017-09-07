Порошенко: Я ніколи не погоджуся на обрання президента парламентом

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Четвер, 7 вересня 2017, 11:35

Президент Петро Порошенко не погодиться на те, щоб главу держави обирала Верховна Рада, а не виборці.

Про це він заявив у Верховній Раді, виступаючи зі щорічним посланням.

"Жодного разу я не скористався правом на припинення актів Кабінету міністрів з одночасним скарження у Конституційному Суді. Та й до права вето вдавався не дуже часто. Але тоді різні гілки влади займалися взаємним поборюванням і не змогли провести жодної принципової реформи", – зазначив глава держави.

"Звісно, чинна модель не ідеальна. Час від часу до мене приходять із пропозиціями щось змінити: повернути президенту обсяг повноважень із Конституції 1996 року або, навпаки, перетворити президент на церемоніймейстера. Хтось пропонує "тюнінг": чіткіше виписати ті статті, як трактуються неоднозначно", – сказав він.

Порошенко нагадав, що він прихильник парламентсько-президентської республіки  - і вже "поступився певними повноваженнями глави держави при голосуванні за поправки з питань правосуддя та децентралізації.

"Але я ніколи не погоджуся з пропозицією забрати в людей право обирати президента і передати це право парламенту. Наголошую, що обсяг повноважень глави держави також має бути достатнім для ефективного виконання функцій головнокомандувача", – заявив президент.

Доповнюється…

Теми: Порошенко вибори законодавство Конституція
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