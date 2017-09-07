Порошенко анонсував законопроект про українську мову в сфері послуг

Президент Петро Порошенко анонсував законопроект, який має встановити баланс між державною мовою та принципом "клієнт завжди правий".

Про це він заявив у Верховній Раді в четвер під час виступу зі щорічним посланням до народних депутатів.

"На черзі проект, який пропонує українській мові повноправну присутність у сфері послуг. Він має встановити баланс між державною мовою і принципом "клієнт завжди правий", - зазначив Порошенко.

Водночас президент заявив, що держава не втручатиметься в приватне спілкування.

"В сферу приватного мовного спілкування держава взагалі не має втручатися. І втручатися ніколи не буде", - наголосив Порошенко.

Він також згадав як досягнення квотування української мови на радіо.

"Дуже дякую вам за ці результати. Ми вже чуємо їх. Як це спрацює на телебаченні, теж скоро побачимо", - додав президент.

Як відомо, 23 травня 2017 року Верховна Рада ухвалила законопроект, який встановлює обов'язкову частку україномовного контенту на телебаченні в обсязі 75% від загального обсягу.

16 червня 2016 року Верховна Рада прийняла закон про квотування української мови на радіо.

Олег Твердь для УП