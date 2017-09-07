США пропонують ввести ембарго на постачання нафти до КНДР

464 перегляди
Четвер, 7 вересня 2017, 12:00

Вашингтон пропонує ввести ембарго на постачання нафти Пхеньяну та заморозити активи лідера Північної Кореї Кім Чен Ина.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Reuters, у розпорядженні якого опинився проект резолюції від США.

Згідно з проектом резолюції, Сполучені Штати хочуть, щоб Рада Безпеки ООН наклала нафтове ембарго щодо Північної Кореї, заборонила експорт текстилю в країну та наймання північнокорейських робітників за кордоном.

Окрім того, США вимагають замороження активів лідера КНДР Кім Чен Ина та заборони на в'їзд.

У неділю, 3 вересня, Північна Корея заявила про випробування водневої бомби, яку можна встановити на балістичну ракету.

Трамп пригрозив припинити торгівлю з торговими партнерами Північної Кореї  через підтримку КНДР.

Як відомо, найактивніше КНДР торгує з Китаєм, який вже розкритикував погрозу Трампа.

Теми: США Північна Корея КНДР нафта
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Українцям радять уникати урагану, який уже знищив острів Барбуда 7 вересня 2017, 09:58
США підготували в ООН проект резолюції про нафтове ембарго КНДР 7 вересня 2017, 07:42
Росія купувала політичну рекламу в Facebook під час виборів в США 7 вересня 2017, 01:20
powered by lun.ua
Головні новини
Додон покарає всіх військових, причетних до навчань з Україною
Депутати про виступ президента: Фарисейство і початок кампанії
Дострокові вибори нераціональні, але ЦВК час оновити – президент
Порошенко: Я ніколи не погоджуся на обрання президента парламентом
Усі новини
Лінки тижня

Як робити круті фото на iPhone, історія Льодовикових періодів...

Тиждень у графіках

Гривні 21 рік, рекордно дорогі кавуни та подорожчання автогазу