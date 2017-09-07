США пропонують ввести ембарго на постачання нафти до КНДР
Вашингтон пропонує ввести ембарго на постачання нафти Пхеньяну та заморозити активи лідера Північної Кореї Кім Чен Ина.
Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Reuters, у розпорядженні якого опинився проект резолюції від США.
Згідно з проектом резолюції, Сполучені Штати хочуть, щоб Рада Безпеки ООН наклала нафтове ембарго щодо Північної Кореї, заборонила експорт текстилю в країну та наймання північнокорейських робітників за кордоном.
Окрім того, США вимагають замороження активів лідера КНДР Кім Чен Ина та заборони на в'їзд.
У неділю, 3 вересня, Північна Корея заявила про випробування водневої бомби, яку можна встановити на балістичну ракету.
Трамп пригрозив припинити торгівлю з торговими партнерами Північної Кореї через підтримку КНДР.
Як відомо, найактивніше КНДР торгує з Китаєм, який вже розкритикував погрозу Трампа.
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