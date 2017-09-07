Митник-хабарник, яким хвалився Луценко, відбувся штрафом

Екс-заступник начальника Львівської митниці ДФС Володимир Шокало, затриманий за пропонування $40 тисяч хабаря, відбувся штрафом у 8,5 тисячі гривень. В рішенні суду сума хабаря зменшилася у 4 рази.

Про це повідомляють "Наші гроші" з посиланням на вирок Сихівського райсуду Львова від 28 серпня.

Як повідомив генпрокурор Юрій Луценко, 17 березня Шокала, який на той момент тимчасово в порядку ротації виконував обов’язки заступника начальника Івано-Франківської митниці ДФС, затримали на автостоянці у Львові під час передачі 40 тисяч доларів хабаря військовому прокурору Львівського гарнізону Владиславу Савинцю і заступнику начальника відділу Управління захисту економіки у Львівській області Святославу Боброву.

Шокало хотів, щоб останні сприяли закриттю іншого кримінального провадження проти нього і ще двох службовців Львівської митниці – начальника цієї митниці Левка Прокіпчука і заступника начальника Андрія Тодощука.

За даними "Наших грошей", у червні 2016 року прокуратура Львівського гарнізону розпочала розслідування за підозрою в.о. заступника начальника Львівської митниці ДФС Юрія Борисова в отриманні $15 тисяч хабаря.

Володимир Шокало Фото kurs.if.ua

У рамках цього розслідування досліджувалися факти отримання хабарів також Шокалом та двома іншими вказаними митниками. Зібрані дані щодо останніх були виділені в окреме провадження, яке і намагався закрити Шокало.

У березневих ухвалах у справі про дачу Шокалом хабаря фігурувало $40 тисяч.

Спочатку Шокалу інкримінували ч.3 ст.369 КК (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі), яка передбачає покарання від 4 до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.

Однак в ухвалі від 28 серпня сума хабаря зменшилася до $10 тисяч. І засудили митника по значно м’якішій статті – ч.1 ст.369-2 КК, яка передбачає штраф від 3400 до 8500 грн або обмеженням волі на строк від 2 до 5 років, або позбавленням волі на строк до 2 років.

Шокало повністю визнав свою вину та надав суду пояснення, аналогічні фабулі обвинувачення.

Суд визнав його винним по ч.1 ст.369-2 КК України (зловживання впливом), і засудив до 8500 гривень штрафу із позбавленням на 3 роки займати посади в органах ДФС, органах державної влади та місцевого самоврядування.

$10 тисяч хабаря суд конфіскував у дохід держави.

Під час ухвалення рішення суд врахував "вчинення обвинуваченим злочину невеликої тяжкості, особу обвинуваченого", зокрема, те, що він раніше не судимий, виключно позитивно характеризується за місцем проживання та попереднім місцем праці, має численні подяки та нагороди, добровільно звільнився з ДФС, а також має на утриманні батьків-пенсіонерів та двох малолітніх дітей, щиро покаявся.

Відзначається, що вирок ще не набув законної сили. У сторін ще є час для подачі апеляції.