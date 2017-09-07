У секторі "М" бойовики тримають під прицілом кожен передовий пункт

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Четвер, 7 вересня 2017, 12:55

Доба в зоні проведення антитерористичної операції минула без втрат.

Про це розповів на брифінгу 7 вересня речник Міністерства оборони з питань АТО полковник Олександр Мотузяник.

"За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих і поранених у лавах збройних сил немає", – сказав полковник.

За словами Мотузяника, на луганському напрямку ворог здійснив по одному нетривалому обстрілу українських позицій у Малиновому та Кримському, причому другий був мінометним.

На донецькому напрямку окупанти порушували режим тиші у чотирьох "гарячих" точках: Зайцевому, Авдіївці, позиції шахта Бутівка, Пісках.

"Левова частка обстрілів припала на темну пору доби. Окупанти застосовували тільки стрілецьку зброю. Найдовший обстріл стався в Авдіївці, він тривав півтори години", – розповів полковник.

На маріупольському напрямку зберігається неспокійна обстановка на південних рубежах (ділянка фронту Павлопіль – Широкине).

"Незважаючи на значну деескалацію протистояння, окупанти тримають під прицілом практично кожен наш передовий опорний пункт, і регулярно ведуть прицільний вогонь. Лише в Лебединському вчора сталося 7 ворожих обстрілів. Також неспокійно вчора було у Гнутовому, Водяному та на інших позиціях", – повідомив речник АТО.

Українська правда

Теми: АТО
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