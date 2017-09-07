Патрулі ОБСЄ за півроку зіткнулися із насильством тільки в ОРДЛО

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Четвер, 7 вересня 2017, 13:08

За першу половину цього року патрулю Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ перешкоджали 480 разів, 75% з яких на непідконтрольній Києву території.

Про це йдеться у звіті місії "Обмеження свободи пересування та інші перешкоди у виконанні мандата СММ" за січень-червень 2017 року, передає прес-служба ОБСЄ.

"В першому півріччі 2017 року у своїй діяльності Місія зіткнулася орієнтовно з 480 випадками обмежень і перешкод, з яких 75% відбулися у непідконтрольних урядові районах", - йдеться у повідомленні.

Голова СММ Ертурул Апакан вказав, що 13 із цих інцидентів супроводжувалися насильством, і всі вони були на непідконтрольній Києву території.

Також Алакан наголосив, що міни та невибухлі боєприпаси необхідно вилучити, огородити або позначити.

 
 
 

"Вони щодня становлять загрозу для спостерігачів СММ, а надто для перспективи досягнення стійкого миру", - зазначив він.

Як повідомлялося, 23 квітня в результаті підриву автомобіля Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на території ОРЛО один з членів місії загинув, двох доставлено до лікарні для подальшого обстеження.

Теми: ОБСЄ Донбас
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