Поліція закликає здати зброю – особливо ту, що з зони АТО

Національна поліція розпочала всеукраїнську операцію з протидії незаконному обігу зброї.

Про це заявив перший заступник голови Національної поліції – начальник кримінальної поліції В’ячеслав Аброськін 7 вересня, інформує МВС.

Він зазначив, що основна мета – протидія незаконному обігу зброї на території країни, зокрема припинення її витоку з території проведення антитерористичної операції.

"Лише за останню добу працівники поліції вилучили 25 одиниць вогнепальної зброї, близько 2 тисяч боєприпасів та 6 вибухових пристроїв. Тому ми посилюємо свою роботу з протидії розповсюдження зброї, аби убезпечити кожного українця", – сказав Аброськін.

Операція стартувала з Одещини, де о 5 ранку особовий склад підняли за "тривогою". З 7 вересня й до особливого розпорядження працівники регіонального підрозділу поліції працюватимуть у посиленому режимі несення служби.

Далі в усіх регіонах України посилять роботу з припинення нелегального обігу зброї.

Аброськін зазначив, що нелегальна зброя – це не тільки порушення закону, а й причина нещасних випадків при поводжені з нею, які останнім часом збільшилися в мирних регіонах.

Від початку 2017 року вилучили вже близько 1,4 тисячі одиниць вогнепальної зброї, 916 гранат, 21 вибуховий пристрій та понад 120 тисяч набоїв.

Поліція наголошує, що добровільна здача зброї та боєприпасів рятує від кримінальної відповідальності за незаконне їх зберігання.