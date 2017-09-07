Командиру загону бойовиків "Легіон" оголосили підозру

Донецька прокуратура оголосила підозру командиру так званого загону "Легіон" та "депутату" терористичної організації "ДНР".

Про це повідомляє прес-служба відомства.

За даними прокуратури, йому офіційно оголошено підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України (участь у терористичній організації).

"Під час досудового розслідування встановлено, що у серпні 2014 року уродженець м. Донецька добровільно вступив до складу терористичної організації "ДНР", де став командиром незаконного збройного формування "отряд "Легион" та отримав позивний "Француз", - йдеться у повідомленні.

Також у відомстві зазначають, що за час існування так званий "отряд "Легион" під його керівництвом брав участь у бойових діях проти сил антитерористичної операції в районі донецького аеропорту ім. С. Прокоф’єва, поблизу міст Старобешеве, Дебальцево, Логвіново та на території Шахтарського району Донецької області.

Крім того, в прокуратурі вказують, що у листопаді 2014 року "Француз" був обраний так званим "депутатом" від псевдополітичної сили "Донецька Республіка", а у грудні того ж року його призначили "заступником голови комітету з охорони здоров’я, материнства та дитинства".

Також повідомляється, що у квітні 2016 року його призначили "головою" так званої "тимчасової комісії Народної ради ДНР", яка займається питаннями передачі ринків "в державну власність", за час роботи якої під контроль бойовиків перейшло майже 80 ринків.

Раніше повідомлялося, що прокуратура Запорізької області передала до суду звинувачення за участь у терористичній організації щодо уродженця Запоріжжя, який служив у загоні бойовиків "Легіон" на Донеччині. Судити йогом мали заочно.

Українська правда