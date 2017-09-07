Автомобілісти згорнули акцію під Радою

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Четвер, 7 вересня 2017, 15:59

Мітингувальники за легалізацію нерозмитнених автомобілів завершили мітинг біля будівлі Верховної Ради.

Про це зі сцени на площі Конституції заявили координатори акції, передають Українські Новини.

Вони закликали учасників мітингу зберігати порядок, не вдаватися до провокацій і роз'їжджатися по областях. Перед цим поліція відтіснила автомобілістів з-під Ради.

В поліції пояснили, що мітингувальники принесли шини і збиралися їх палити біля Верховної Ради.

На даний момент під парламентом знаходяться близько 300 мітингувальників і близько 300 правоохоронців.

 
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За словами кореспондента УП більша частина мітингувальників розійшлася. Один із організаторів акції Олександр Чернявський сказав, що акція призупинена. 

Теми: акції авто
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