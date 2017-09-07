Закриття "Чаплинки" не змінить трафік на адмінкордоні з Кримом – ДПС

У державній прикордонній службі України відзначають, що закриття пункту пропуску "Чаплинка" на адмінкордоні з окупованим Росією Кримом суттєво не вплине на обстановку і завантаженість інших пропускних пунктів.



Про це в коментарі виданню "Крим.Реаліі" 7 вересня сказав помічник глави служби Олег Слободян.



"Там трафік не великий, закриття пункту на загальну ситуацію не вплине... Влітку накопичення транспортних засобів були майже виключно на "Чонгарі", і то – в 90 відсотках випадків це було створено штучно, окупантами, для створення картинки активного руху в Крим", – сказав Слободян.



Постійний представник президента України в Криму Борис Бабін 6 вересня озвучив ініціативу закриття пункту пропуску "Чаплинка".



Він зазначив, що позиція "узгоджена з посадовими особами, зокрема, в секторі безпеки".



Як відомо, на адмінкордоні з анексованим Росією Кримом працюють три контрольних пункти в'їзду/виїзду - "Каланчак", "Чонгар" і "Чаплинка".