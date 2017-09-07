Закриття "Чаплинки" не змінить трафік на адмінкордоні з Кримом – ДПС

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Четвер, 7 вересня 2017, 17:13

У державній прикордонній службі України відзначають, що закриття пункту пропуску "Чаплинка" на адмінкордоні з окупованим Росією Кримом суттєво не вплине на обстановку і завантаженість інших пропускних пунктів.

Про це в коментарі виданню "Крим.Реаліі" 7 вересня сказав помічник глави служби Олег Слободян.

"Там трафік не великий, закриття пункту на загальну ситуацію не вплине... Влітку накопичення транспортних засобів були майже виключно на "Чонгарі", і то – в 90 відсотках випадків це було створено штучно, окупантами, для створення картинки активного руху в Крим", – сказав Слободян.

Постійний представник президента України в Криму Борис Бабін 6 вересня озвучив ініціативу закриття пункту пропуску "Чаплинка".

Він зазначив, що позиція "узгоджена з посадовими особами, зокрема, в секторі безпеки".

Як відомо, на адмінкордоні з анексованим Росією Кримом працюють три контрольних пункти в'їзду/виїзду - "Каланчак", "Чонгар" і "Чаплинка".

Теми: Крим Прикордонна служба
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