МЗС вимагає від Росії припинити залякувати спостерігачів ОБСЄ

Міністерство закордонних справ занепокоєне, що бойовики ОРДЛО застосовують насильство до спостерігачі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

Про це йдеться у коментарі МЗС щодо тематичної доповіді "Обмеження свободи пересування та інші перешкоджання у виконанні мандата СММ".

"МЗС України рішуче засуджує системні обмеження та провокації з боку Росії та підконтрольних їй бойовиків проти спостерігачів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні", - йдеться у коментарі.

У відомстві вважають, що мета таких дій - приховування відповідальності Кремля за розпалювання конфлікту та блокування виконання Мінських домовленостей.

"Особливе занепокоєння викликають повідомлення про вороже ставлення проросійських бойовиків до спостерігачів СММ, що іноді супроводжувалися насильством", - наголошують в МЗС.

Також у повідомленні зазначають, що бойовики не допускають патрулі ОБСЄ до неконтрольованої ділянки українсько-російського кордону. За половину цього року було 40 таких випадків.

"Такі дії РФ є грубим порушенням ст.4 Мінського протоколу… Вони спрямовані на здійснення безперебійного постачання російської зброї, боєприпасів та найманців на територію України", - вважають у відомстві.

МЗС вимагає від Росії припинити залякування спостерігачів Місії, відмовитися від практики "закритих зон" для спостереження ОБСЄ та гарантувати безпечний та безперешкодний доступ патрулів до всієї території ОРДЛО, у тому числі й до непідконтрольної Україні ділянки українсько-російського кордону.

Як повідомлялося, у тематичної доповіді "Обмеження свободи пересування та інші перешкоди у виконанні мандата СММ" зазначено, що за першу половину 2017 року патрулю Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ перешкоджали 480 разів, 75% з яких на непідконтрольній Києву території.

Олег Твердь, УП